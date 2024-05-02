https://ria.ru/20240502/turtsiya-1943416393.html

СМИ: Турция может потребовать от Израиля компенсации за действия в Газе

СМИ: Турция может потребовать от Израиля компенсации за действия в Газе - РИА Новости, 02.05.2024

СМИ: Турция может потребовать от Израиля компенсации за действия в Газе

Турция, принявшая решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля, может поднять вопрос о выплате Тель-Авивом компенсации за действия в секторе Газа,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:19

2024-05-02T10:19

2024-05-02T10:19

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АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Турция, принявшая решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля, может поднять вопрос о выплате Тель-Авивом компенсации за действия в секторе Газа, сообщает газета Milliyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что Анкара приняла официальное решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. "В последующем процессе с вовлечением Турции станет более очевидным, что в этом деле речь идет о преступлении геноцида, что Израиль не выполнил свои обязательства как государство по предотвращению совершения геноцида самим Израилем, и что вопрос компенсаций выйдет на первый план", - пишет издание со ссылкой на эксперта Эмете Гёзюгюзелли. Издание отмечает, что на процессе Турция будет играть ведущую роль, опровергая аргументы, выдвигаемые государствами-сторонниками Израиля, направляя суд в определении, толковании и формулировке правовых норм. "Участие Турции в этом деле также создаст статус, который обеспечит и установит равенство сторон. Поскольку, действуя беспристрастно, Турция поможет трибуналу установить здесь справедливость. Она представит свои замечания и выводы. Поэтому, даже если она не является непосредственно стороной в споре, её вмешательство никоим образом не повлияет на равенство сторон перед судом. Иными словами, в конечном итоге вмешательство (Турции) в дело означает, что на первый план выйдет основная роль судебной коллегии в толковании содержания самой Конвенции о геноциде и в определении ее рамок, в ходе толкования, в интерпретации положений", - отмечает газета. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. В связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа суд ООН 28 марта предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в Газу, а также обеспечить условия, при которых израильские вооруженные силы не совершали бы действий, нарушающих права палестинцев в секторе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923769650.html

https://ria.ru/20240109/isk-1920386209.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

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в мире, израиль, турция, хакан фидан, оон, хамас, юар, сектор газа