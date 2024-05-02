https://ria.ru/20240502/trevoga-1943550024.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:42
2024-05-02T18:42
2024-05-02T19:04
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях ВСУ Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах прозвучал практически одновременно - в 12.28. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и еще 4 областях