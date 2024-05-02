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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:00
2024-05-02T14:00
2024-05-02T14:11
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что первым сигнал тревоги раздался в Днепропетровской области - в 11.33. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 13.42 по 13.49. Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее в четверг тревога звучала в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, украина, николаевская область
В мире, Украина, Николаевская область, Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу