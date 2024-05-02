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Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов - РИА Новости, 02.05.2024
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Твой бизнес
 
14:34 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/trening-1943485579.html
Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов
Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов - РИА Новости, 02.05.2024
Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов
Тренинг "Генерация бизнес-идей" состоялся на базе центра "Мой бизнес" для предпринимателей и самозанятых Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:34
2024-05-02T14:34
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поддержка бизнеса
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тренинг "Генерация бизнес-идей" состоялся на базе центра "Мой бизнес" для предпринимателей и самозанятых Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства региона. Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи и ее оценка с различных сторон. Обучение провела сертифицированный тренер обучающих программ АО "Корпорация "МСП" Юлия Максимова. Тренинг состоит из того, что представители разных сфер бизнеса собираются на одной площадке для совместного мозгового штурма. Участники обсуждают, выступают, играют в игру, применяя новые подходы к незнакомым для себя сферам бизнеса. Обучение прошли и получили сертификаты 10 участников. "Вот есть замечательная бизнес-идея, и вроде она новая для нашего города, и все уже спланировано для ее воплощения в жизнь, рассчитан бизнес-план, найдены средства – а идея берет и не работает. Время упущено, силы потрачены, хочется бросить начатое. Нам очень хочется помочь предпринимателям не опускать рук перед такими сложностями! Ведь от их настойчивости и находчивости зависит развитие камчатского предпринимательства, качество и удобство для жизни людей в крае", - сказала замдиректора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что тренинг "Генерация бизнес-идеи" - повод отложить дела на три часа, и немного изменив бизнес-стратегию, достичь большего успеха в своем деле. Обучение прошло в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, владимир путин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край, Владимир Путин

Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов

© Фото : правительство Камчатского краяДля предпринимателей Камчатки провели тренинг по созданию бизнес-идей
Для предпринимателей Камчатки провели тренинг по созданию бизнес-идей - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : правительство Камчатского края
Для предпринимателей Камчатки провели тренинг по созданию бизнес-идей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тренинг "Генерация бизнес-идей" состоялся на базе центра "Мой бизнес" для предпринимателей и самозанятых Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи и ее оценка с различных сторон. Обучение провела сертифицированный тренер обучающих программ АО "Корпорация "МСП" Юлия Максимова.
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Тренинг состоит из того, что представители разных сфер бизнеса собираются на одной площадке для совместного мозгового штурма. Участники обсуждают, выступают, играют в игру, применяя новые подходы к незнакомым для себя сферам бизнеса.
Обучение прошли и получили сертификаты 10 участников.
"Вот есть замечательная бизнес-идея, и вроде она новая для нашего города, и все уже спланировано для ее воплощения в жизнь, рассчитан бизнес-план, найдены средства – а идея берет и не работает. Время упущено, силы потрачены, хочется бросить начатое. Нам очень хочется помочь предпринимателям не опускать рук перед такими сложностями! Ведь от их настойчивости и находчивости зависит развитие камчатского предпринимательства, качество и удобство для жизни людей в крае", - сказала замдиректора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что тренинг "Генерация бизнес-идеи" - повод отложить дела на три часа, и немного изменив бизнес-стратегию, достичь большего успеха в своем деле.
Обучение прошло в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатский крайВладимир Путин
 
 
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