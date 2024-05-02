https://ria.ru/20240502/trening-1943485579.html

Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов

Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов - РИА Новости, 02.05.2024

Тренинг по созданию бизнес-идей провели для камчатских бизнесменов

Тренинг "Генерация бизнес-идей" состоялся на базе центра "Мой бизнес" для предпринимателей и самозанятых Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:34

2024-05-02T14:34

2024-05-02T14:34

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Тренинг "Генерация бизнес-идей" состоялся на базе центра "Мой бизнес" для предпринимателей и самозанятых Камчатского края, сообщает пресс-служба правительства региона. Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи и ее оценка с различных сторон. Обучение провела сертифицированный тренер обучающих программ АО "Корпорация "МСП" Юлия Максимова. Тренинг состоит из того, что представители разных сфер бизнеса собираются на одной площадке для совместного мозгового штурма. Участники обсуждают, выступают, играют в игру, применяя новые подходы к незнакомым для себя сферам бизнеса. Обучение прошли и получили сертификаты 10 участников. "Вот есть замечательная бизнес-идея, и вроде она новая для нашего города, и все уже спланировано для ее воплощения в жизнь, рассчитан бизнес-план, найдены средства – а идея берет и не работает. Время упущено, силы потрачены, хочется бросить начатое. Нам очень хочется помочь предпринимателям не опускать рук перед такими сложностями! Ведь от их настойчивости и находчивости зависит развитие камчатского предпринимательства, качество и удобство для жизни людей в крае", - сказала замдиректора АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Алина Чебураева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что тренинг "Генерация бизнес-идеи" - повод отложить дела на три часа, и немного изменив бизнес-стратегию, достичь большего успеха в своем деле. Обучение прошло в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240502/biznes-1943465527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, владимир путин