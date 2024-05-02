https://ria.ru/20240502/torgovlya-1943459369.html

Эксперт предупредил о риске остановки торговли между Турцией и Россией

Эксперт предупредил о риске остановки торговли между Турцией и Россией - РИА Новости, 02.05.2024

Эксперт предупредил о риске остановки торговли между Турцией и Россией

Торговля между Турцией и Россией, исключая энергетические проекты, рискует остановиться на фоне проблем с банковскими переводами, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:02

2024-05-02T13:02

2024-05-02T13:02

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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Торговля между Турцией и Россией, исключая энергетические проекты, рискует остановиться на фоне проблем с банковскими переводами, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "Проблема с денежными переводами из российских банков уже привела к остановке экспорта Турции в ряде областей. Сейчас мы вступаем в период, когда торговля между двумя странами (за исключением энергетических проектов) рискует остановится. Этот процесс только навредит турецким экспортерам. У российской стороны и так нет проблем с такими вопросами, как оплата природного газа. Конечно, охлаждение отношений с Москвой также окажет негативное влияние на турецкий туристический сектор", - считает собеседник агентства. По его словам, политика Эрдогана по сближению с США приведет к тому, что конфликты, которые долгое время были "заморожены" в Сирии (особенно в Идлибе), начнутся снова и снова. Еще одной проблемой для Анкары является позиция, которую займут все более пророссийские правительства стран Африки в своих отношениях с Турцией. "Было бы принятием желаемого за действительное ожидать позитивных событий от этих стран в военной, экономической и политической областях в отношении Турции", - подчеркнул эксперт. По его словам, в среднесрочной перспективе антизападная риторика находящейся у власти в Грузии партии "Грузинская мечта" оказывает прямое влияние на интересы Турции на Кавказе. "Фактически, "неискренняя" политика баланса между Россией и западным миром Эрдогана уже рухнула, и теперь мы начинаем видеть результаты этой политики", - заключил он. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

https://ria.ru/20240502/ziraat-1943437442.html

https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

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