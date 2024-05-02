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В Кургане ожидается спад уровня воды в реке Тобол - РИА Новости, 02.05.2024
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07:44 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tobol-1943399606.html
В Кургане ожидается спад уровня воды в реке Тобол
В Кургане ожидается спад уровня воды в реке Тобол - РИА Новости, 02.05.2024
В Кургане ожидается спад уровня воды в реке Тобол
Понижение уровня воды в реке Тобол в Кургане продолжится, умеренный рост уровня воды от двух до 10 сантиметров ожидается в Белозёрском муниципальном округе,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T07:44
2024-05-02T07:44
тобол (река)
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Понижение уровня воды в реке Тобол в Кургане продолжится, умеренный рост уровня воды от двух до 10 сантиметров ожидается в Белозёрском муниципальном округе, сообщил в четверг пресс-центр главного управления МЧС России по региону. "В створе реки Тобол - город Курган будет продолжаться понижение уровня воды до отметки неблагоприятное явление... На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус восьми до минус 20 сантиметров). В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозёрском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс два... плюс 10 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещённом на сайте ведомства. Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление придомовых территорий в населенном пункте Волосникова Белозёрского округа, уточняется в сообщении. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского округа) составит от минус четырех до минус 40 сантиметров, поясняет управление. По данным МЧС, фактические уровни воды на большинстве гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений. В Курганской области введён режим ЧС областного масштаба. Число затопленных жилых домов в Курганской области на среду снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
https://ria.ru/20240502/ob-1943397588.html
тобол (река)
курган
курганская область
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тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия
В Кургане ожидается спад уровня воды в реке Тобол

МЧС: в Кургане продолжится снижение уровня воды в реке Тобол

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Понижение уровня воды в реке Тобол в Кургане продолжится, умеренный рост уровня воды от двух до 10 сантиметров ожидается в Белозёрском муниципальном округе, сообщил в четверг пресс-центр главного управления МЧС России по региону.
"В створе реки Тобол - город Курган будет продолжаться понижение уровня воды до отметки неблагоприятное явление... На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус восьми до минус 20 сантиметров). В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозёрском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс два... плюс 10 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещённом на сайте ведомства.
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Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление придомовых территорий в населенном пункте Волосникова Белозёрского округа, уточняется в сообщении.
Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского округа) составит от минус четырех до минус 40 сантиметров, поясняет управление.
По данным МЧС, фактические уровни воды на большинстве гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.
В Курганской области введён режим ЧС областного масштаба. Число затопленных жилых домов в Курганской области на среду снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
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Тобол (река)КурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024РоссияПроисшествия
 
 
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