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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у города Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 812 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:31

2024-05-02T07:31

2024-05-02T07:31

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 812 сантиметров, сообщает городская администрация. Как сообщала ранее горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – 825 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) в четверг уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 812 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Число затопленных жилых домов в Курганской области на среду снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.

тобол (река)

курган

курганская область

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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024