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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
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07:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/tobol-1943398774.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у города Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 812 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T07:31
2024-05-02T07:31
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 812 сантиметров, сообщает городская администрация. Как сообщала ранее горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – 825 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 850 сантиметров. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) в четверг уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 812 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Число затопленных жилых домов в Курганской области на среду снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
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РИА Новости
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5
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Власти: уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 812 сантиметров

© Фото : Шумков/TelegramПоследствия паводка в Курганской области
Последствия паводка в Курганской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Шумков/Telegram
Последствия паводка в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 812 сантиметров, сообщает городская администрация.
Как сообщала ранее горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 837 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – 825 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 850 сантиметров.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) в четверг уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 812 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Число затопленных жилых домов в Курганской области на среду снизилось до 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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