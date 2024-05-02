https://ria.ru/20240502/tinao-1943439732.html

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО - РИА Новости, 02.05.2024

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО

Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:07

2024-05-02T12:07

2024-05-02T12:07

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новомосковский административный округ

петр бирюков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории ТиНАО возможных природных пожаров. На круглосуточное дежурство там заступили шестнадцать расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Местом базирования расчетов стали подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского округов. "Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на природных и озелененных территориях, в том числе если водоисточники находятся в удалении", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 16 расчетов организовано в поселениях Вороновское, Новофедоровское, Киевский, Михайлово-Ярцевское, Роговское, в городском округе Щербинка и в городском округе Троицк.

https://ria.ru/20240502/knyazhevskaya-1943426094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, петр бирюков