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Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО
Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО - РИА Новости, 02.05.2024
Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на дежурство в ТиНАО
Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:07
2024-05-02T12:07
2024-05-02T12:07
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новомосковский административный округ
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории ТиНАО возможных природных пожаров. На круглосуточное дежурство там заступили шестнадцать расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Местом базирования расчетов стали подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского округов. "Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на природных и озелененных территориях, в том числе если водоисточники находятся в удалении", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 16 расчетов организовано в поселениях Вороновское, Новофедоровское, Киевский, Михайлово-Ярцевское, Роговское, в городском округе Щербинка и в городском округе Троицк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Петр Бирюков
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шестнадцать расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории ТиНАО возможных природных пожаров. На круглосуточное дежурство там заступили шестнадцать расчетов поливомоечной техники. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины. Местом базирования расчетов стали подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского округов.
"Автомобиль способен быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к его насосу можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возможных возгораний на природных и озелененных территориях, в том числе если водоисточники находятся в удалении", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ТиНАО дежурство 16 расчетов организовано в поселениях Вороновское, Новофедоровское, Киевский, Михайлово-Ярцевское, Роговское, в городском округе Щербинка
и в городском округе Троицк
.