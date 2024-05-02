https://ria.ru/20240502/svo-1943461567.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.05.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:08

2024-05-02T13:50

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области."Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240502/svo-1943461311.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия