Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.05.2024 (обновлено: 13:50 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/svo-1943461567.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.05.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:50
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области."Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240502/svo-1943461311.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_924f068af7e657aec2860e258456f886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области.
«
"Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили десять контратак ВСУ
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала