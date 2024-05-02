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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.05.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:08
2024-05-02T13:50
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области."Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи