https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943468094.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:29
2024-05-02T13:29
2024-05-02T13:30
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 30 военных ВСУ и 105-мм орудие М119