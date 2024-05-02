https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943468094.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 02.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:29

2024-05-02T13:29

2024-05-02T13:30

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность