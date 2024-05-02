https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943402319.html
Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации
Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации - РИА Новости, 02.05.2024
Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации
Борьба с нацизмом - одна из целей СВО, которая будет обязательно достигнута, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, напомнив, РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:25
2024-05-02T08:25
2024-05-02T08:30
специальная военная операция на украине
одесса
украина
россия
вячеслав володин
госдума рф
безопасность
столкновения в одессе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Борьба с нацизмом - одна из целей СВО, которая будет обязательно достигнута, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, напомнив, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. "Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - заявил Володин. Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы", демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка. "Вот что такое нацизм. Борьба с ним - одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, россия, вячеслав володин, госдума рф, безопасность, столкновения в одессе
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность, Столкновения в Одессе
Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации
Володин: борьба с нацизмом является одной из целей СВО, она будет достигнута