https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943402319.html

Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации

Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации - РИА Новости, 02.05.2024

Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации

Борьба с нацизмом - одна из целей СВО, которая будет обязательно достигнута, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, напомнив, РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:25

2024-05-02T08:25

2024-05-02T08:30

специальная военная операция на украине

одесса

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россия

вячеслав володин

госдума рф

безопасность

столкновения в одессе

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Борьба с нацизмом - одна из целей СВО, которая будет обязательно достигнута, заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, напомнив, что виновные в преступлении 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. "Десять лет назад - 2 мая 2014 года - произошли страшные трагические события в Одессе... Виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны", - заявил Володин. Он отметил, что "сегодня киевский режим переписывает историю Одессы", демонтированы памятники, переименованы названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убрали русских писателей, а жителей города наказывают за использование русского языка. "Вот что такое нацизм. Борьба с ним - одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, россия, вячеслав володин, госдума рф, безопасность, столкновения в одессе