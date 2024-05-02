https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943393459.html
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 02.05.2024
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра
Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:05
2024-05-02T05:05
2024-05-02T05:49
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Арцах". "Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, – это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя... Всего было уничтожено до 10 неонацистов", - рассказал он. По словам командира, высадка на остров производилась после того, как по противнику отработали артиллерия и ударные беспилотники, которые поразили расчеты минометов и другого группового оружия ВСУ.
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Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра
Российские бойцы уничтожили до десяти украинских диверсантов в дельте Днепра
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Арцах".
"Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, – это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя... Всего было уничтожено до 10 неонацистов", - рассказал он.
По словам командира, высадка на остров производилась после того, как по противнику отработали артиллерия и ударные беспилотники, которые поразили расчеты минометов и другого группового оружия ВСУ.