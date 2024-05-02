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Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.05.2024 (обновлено: 05:49 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943393459.html
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 02.05.2024
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра
Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:05
2024-05-02T05:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Арцах". "Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, – это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя... Всего было уничтожено до 10 неонацистов", - рассказал он. По словам командира, высадка на остров производилась после того, как по противнику отработали артиллерия и ударные беспилотники, которые поразили расчеты минометов и другого группового оружия ВСУ.
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра

Российские бойцы уничтожили до десяти украинских диверсантов в дельте Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск "Днепр" уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Арцах".
"Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, – это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя... Всего было уничтожено до 10 неонацистов", - рассказал он.
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По словам командира, высадка на остров производилась после того, как по противнику отработали артиллерия и ударные беспилотники, которые поразили расчеты минометов и другого группового оружия ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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