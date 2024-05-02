https://ria.ru/20240502/spetsialnosti-1943415008.html

Пять новых специальностей введут в 2024 году в техникумах Хабаровского края

Пять новых специальностей введут в 2024 году в техникумах Хабаровского края - РИА Новости, 02.05.2024

Пять новых специальностей введут в 2024 году в техникумах Хабаровского края

Пять новых специальностей введут в новом учебном году в техникумах и колледжах Хабаровского края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:19

2024-05-02T10:19

2024-05-02T10:19

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Пять новых специальностей введут в новом учебном году в техникумах и колледжах Хабаровского края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Новые специальности мы вводим в новом учебном году в техникумах и колледжах Хабаровского края. Все они востребованы нашей экономикой: "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Металлургическое производство", "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики", "Оператор информационных систем и ресурсов", - написал Дегтярёв в своем Telegram-канале. Как уточняет правительство региона, в Вяземском лесхоз-техникуме имени Н.В. Усенко и Губернаторском авиастроительном колледже Комсомольска-на-Амуре выпускников приглашают получить специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". На базе Хорского агропромышленного техникума под потребности рыборазводного предприятия будет открыта специальность "Водные биоресурсы и аквакультура", а в Амурском политехническом техникуме под потребности другого работодателя откроются специальности "Металлургическое производство", "Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики" и "Оператор информационных систем и ресурсов". По словам Дегтярёва, работодатели региона - промышленные предприятия – ждут этих специалистов у себя на производствах. Кроме того, отметил губернатор, увеличивается количество учебных мест по направлениям "Инженерное дело, технологии и технические науки" и "Здравоохранение и медицинские науки". "Приёмная кампания в регионе стартует в районе 20 июня. На программы среднего профессионального образования планируется принять 9450 человек – это на 200 абитуриентов больше прошлого года", - резюмировал глава региона. Приём на очную форму обучения продлится до 15 августа. По данным краевого правительства, в 2024/2025 учебном году в Хабаровском крае абитуриентов будут принимать 29 техникумов и колледжей и девять отделений среднего профессионального образования в вузах. Выпускники смогут поступить на программы федерального проекта "Профессионалитет" по отраслям "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Педагогика", "Водный транспорт", "Туризм и сфера услуг". Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено 420 бюджетных мест, в том числе по новым профессиям – "Горничная" в Хабаровском технологическом колледже и Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса, "Слесарь по ремонту автомобилей" и "Рабочий по благоустройству и озеленению территории и объектов" в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме.

https://ria.ru/20240427/stadion-1942732722.html

https://ria.ru/20240422/ege-1941439222.html

комсомольск-на-амуре

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Артем Смирнов

комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев