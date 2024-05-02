Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 02.05.2024 (обновлено: 11:35 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/sotsseti-1943430011.html
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ социальных сетей, в том числе призывы подписываться... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:27
2024-05-02T11:35
общество
технологии
россия
москва
антон горелкин
госдума рф
генеральная прокуратура рф
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797309138_0:150:3098:1892_1920x0_80_0_0_586041b650d6bc54d3de833eeb8bb8b6.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ социальных сетей, в том числе призывы подписываться на такие соцсети. "Необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности – любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться", - написал он.По его словам, многие звезды шоу-бизнеса сейчас злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в РФ соцсети, "не понимая, какие риски это несет для их аудитории". Ранее по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240130/blokirovka-1924423021.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797309138_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_170a774401ec793beea7b8bf6d4f603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, москва, антон горелкин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, facebook
Общество, Технологии, Россия, Москва, Антон Горелкин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Facebook
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей

Горелкин предложил запретить публичное упоминание запрещенных в России соцсетей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ социальных сетей, в том числе призывы подписываться на такие соцсети.
«
"Необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности – любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться", - написал он.
По его словам, многие звезды шоу-бизнеса сейчас злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в РФ соцсети, "не понимая, какие риски это несет для их аудитории".
Ранее по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
30 января, 17:37
 
ОбществоТехнологииРоссияМоскваАнтон ГорелкинГосдума РФГенеральная прокуратура РФFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала