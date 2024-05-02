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В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей

В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей

Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ социальных сетей, в том числе призывы подписываться... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:27

2024-05-02T11:27

2024-05-02T11:35

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил запретить публичное упоминание запрещенных в РФ социальных сетей, в том числе призывы подписываться на такие соцсети. "Необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности – любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться", - написал он.По его словам, многие звезды шоу-бизнеса сейчас злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в РФ соцсети, "не понимая, какие риски это несет для их аудитории". Ранее по иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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общество, технологии, россия, москва, антон горелкин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, facebook