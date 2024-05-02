https://ria.ru/20240502/skulptura-1943434884.html

Скульптурную композицию "Подвигу женщин" открыли в Главном храме ВС России

Скульптурную композицию "Подвигу женщин" открыли в Главном храме ВС России - РИА Новости, 02.05.2024

Скульптурную композицию "Подвигу женщин" открыли в Главном храме ВС России

Скульптурную композицию по мотивам фильма "А зори здесь тихие", посвященную героизму женщин в годы Великой Отечественной войны, открыли на территории Главного... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:02

2024-05-02T12:02

2024-05-02T12:02

россия

московская область (подмосковье)

сортавала

виктор горемыкин

татьяна шевцова

андрей белый (бориc бугаев)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Скульптурную композицию по мотивам фильма "А зори здесь тихие", посвященную героизму женщин в годы Великой Отечественной войны, открыли на территории Главного храма Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ. "На территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области открыли скульптурную композицию "Подвигу женщин" по мотивам фильма "А зори здесь тихие", посвященную героизму женщин в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова", - сообщили там. В ведомстве отметили, что памятник построен по принципу возвышающейся спиралевидной композиции, которую можно обойти со всех сторон и рассмотреть каждого персонажа в отдельности. Постамент выполнен из серого гранита, чтобы напоминать о Карелии и месте съемок фильма - городе Сортавале. Каждая фигура на памятнике - это отдельная история, которую можно прочитать и лучше понять, через какие испытания прошли герои, защищая свою Родину. Композиция установлена на овальном гранитном постаменте, повторяющем движения скульптуры и создающем с ней единое целое. "Всенародно любимый фильм "А зори здесь тихие" затрагивает сложную и многогранную тему женщин на войне. Героини картины - пять еще совсем юных девушек - вступают в неравный бой с врагом. В трудную минуту они стоят до конца и отдают жизни за свою страну и свой народ, - привели в Минобороны слова Горемыкина. - В наши дни этому примеру следуют сотни женщин, которые наравне с мужчинами решают задачи специальной военной операции. Как и герои Великой Отечественной, они борются с нацизмом, с теми, кто хочет уничтожить Россию". Авторами памятника выступили скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. В создании композиции принимали участие скульпторы студии Грекова и победители детского конкурса - воспитанницы Московского и Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища.

https://ria.ru/20220621/rossiya-1797174016.html

https://ria.ru/20240208/stalin-1926137191.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), сортавала, виктор горемыкин, татьяна шевцова, андрей белый (бориc бугаев)