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В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - РИА Новости, 02.05.2024
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11:45 02.05.2024 (обновлено: 12:32 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/sikorskiy-1943434135.html
В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - РИА Новости, 02.05.2024
В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил о необходимости создать в Европе тяжелую бригаду войск для быстрого... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:45
2024-05-02T12:32
в мире
сша
польша
балканы
радослав сикорский
евросоюз
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил о необходимости создать в Европе тяжелую бригаду войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах без участия США. &quot;Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации&quot;, — сказал он.Примером таких ситуаций, в которых Европа не должна обращаться за помощью к США, Сикорский считает события на Балканах или в Северной Африке.Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать "оборонный зонтик" Европы в рамках НАТО. В апреле Сикорский сообщил, что в Европе появится новое военное формирование — силы быстрого реагирования под названием "Европейский легион". По его словам, первое подразделение численностью от пяти до десяти тысяч человек будет готово уже в этом году.
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в мире, сша, польша, балканы, радослав сикорский, евросоюз
В мире, США, Польша, Балканы, Радослав Сикорский, Евросоюз
В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск

Сикорский предложил создать европейскую бригаду войск для действий за границей

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил о необходимости создать в Европе тяжелую бригаду войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах без участия США.
«

"Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации", — сказал он.

Примером таких ситуаций, в которых Европа не должна обращаться за помощью к США, Сикорский считает события на Балканах или в Северной Африке.
Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать "оборонный зонтик" Европы в рамках НАТО.
В апреле Сикорский сообщил, что в Европе появится новое военное формирование — силы быстрого реагирования под названием "Европейский легион". По его словам, первое подразделение численностью от пяти до десяти тысяч человек будет готово уже в этом году.
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В миреСШАПольшаБалканыРадослав СикорскийЕвросоюз
 
 
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