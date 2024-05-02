https://ria.ru/20240502/sikorskiy-1943434135.html

В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск

В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск - РИА Новости, 02.05.2024

В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил о необходимости создать в Европе тяжелую бригаду войск для быстрого... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:45

2024-05-02T11:45

2024-05-02T12:32

в мире

сша

польша

балканы

радослав сикорский

евросоюз

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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World заявил о необходимости создать в Европе тяжелую бригаду войск для быстрого реагирования на события в соседних регионах без участия США. "Я являюсь сторонником тяжелой бригады Европейского союза, что дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации", — сказал он.Примером таких ситуаций, в которых Европа не должна обращаться за помощью к США, Сикорский считает события на Балканах или в Северной Африке.Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать "оборонный зонтик" Европы в рамках НАТО. В апреле Сикорский сообщил, что в Европе появится новое военное формирование — силы быстрого реагирования под названием "Европейский легион". По его словам, первое подразделение численностью от пяти до десяти тысяч человек будет готово уже в этом году.

https://ria.ru/20240107/zakharova-1920062118.html

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польша

балканы

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в мире, сша, польша, балканы, радослав сикорский, евросоюз