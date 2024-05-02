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Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии
Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 02.05.2024
Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии
Россию "на данном этапе" не приглашали на мирную конференцию по Украине, говорится в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:42
2024-05-02T11:42
2024-05-02T13:04
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ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости. Россию "на данном этапе" не приглашали на мирную конференцию по Украине, говорится в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии.При этом в Берне назвали "немыслимым" мирный процесс без участия Москвы."Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", — говорится в заявлении.Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что нельзя серьезно чего-то ожидать от конференции без участия России."Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Мероприятие пройдет 15-16 в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также Ватикан и патриарха Константинопольского.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского".Заявление Зеленского о переговорахВ конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://radiosputnik.ru/20240501/ukraina-1943368524.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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россия, украина, швейцария, в мире, владимир хохлов, дмитрий песков, москва
Россия, Украина, Швейцария, В мире, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков, Москва
Россию не пригласили на конференцию по Украине в Швейцарии
Власти Швейцарии сообщили, что Россию не пригласили на саммит по Украине
ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости. Россию "на данном этапе" не приглашали на мирную конференцию по Украине, говорится в заявлении, распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии.
При этом в Берне
назвали "немыслимым" мирный процесс без участия Москвы
.
"Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", — говорится в заявлении.
Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что нельзя серьезно чего-то ожидать от конференции без участия России.
"Это какая-то инициатива, которая не настроена на результат", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Мероприятие пройдет 15-16 в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также Ватикан и патриарха Константинопольского.
Как писала в Telegram-канале
официальный представитель МИД Мария Захарова
, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского".
Заявление Зеленского о переговорах
В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин
в интервью Дмитрию Киселеву
, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.