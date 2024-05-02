https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943429804.html
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока - РИА Новости, 02.05.2024
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока
Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:27
2024-05-02T11:27
2024-05-02T11:27
происшествия
украина
владивосток
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский краевой суд
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943409769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c9412b3b35436f70caa2ceff89eb4a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном объекте не трудится, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее представитель регионального главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в ФСБ. "Россиянин, задержали во Владивостоке. Жил здесь же. На военном объекте не работал. Обычный рабочий - не умственный труд, не интеллигенция", - сказал источник. В пресс-службе Приморского краевого суда РИА Новости уточнили, что мужчине избрали меру пресечения 2 мая, срок содержания под стражей назначен до 24 октября включительно. Как сообщается на видео в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края, фигурант инициативно установил контакт с представителями спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html
украина
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943409769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_572a9807390c3047027d4a1fa6cb2e27.jpg
Задержание жителя Приморья по подозрению в шпионаже на ГУР Минобороны Украины
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило РИА Новости региональное УФСБ и предоставило видео.
По данным спецслужбы, задержанный по заданию украинской военной разведки "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".
2024-05-02T11:27
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, владивосток, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский краевой суд
Происшествия, Украина, Владивосток, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Приморский краевой суд, Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока
Подозреваемый в шпионаже житель Владивостока является обычным рабочим