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Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943429804.html
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока - РИА Новости, 02.05.2024
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока
Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:27
2024-05-02T11:27
происшествия
украина
владивосток
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
приморский краевой суд
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном объекте не трудится, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее представитель регионального главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в ФСБ. "Россиянин, задержали во Владивостоке. Жил здесь же. На военном объекте не работал. Обычный рабочий - не умственный труд, не интеллигенция", - сказал источник. В пресс-службе Приморского краевого суда РИА Новости уточнили, что мужчине избрали меру пресечения 2 мая, срок содержания под стражей назначен до 24 октября включительно. Как сообщается на видео в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края, фигурант инициативно установил контакт с представителями спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html
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Задержание жителя Приморья по подозрению в шпионаже на ГУР Минобороны Украины
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило РИА Новости региональное УФСБ и предоставило видео. По данным спецслужбы, задержанный по заданию украинской военной разведки "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".
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происшествия, украина, владивосток, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский краевой суд
Происшествия, Украина, Владивосток, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Приморский краевой суд, Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока

Подозреваемый в шпионаже житель Владивостока является обычным рабочим

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном объекте не трудится, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее представитель регионального главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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"Россиянин, задержали во Владивостоке. Жил здесь же. На военном объекте не работал. Обычный рабочий - не умственный труд, не интеллигенция", - сказал источник.
В пресс-службе Приморского краевого суда РИА Новости уточнили, что мужчине избрали меру пресечения 2 мая, срок содержания под стражей назначен до 24 октября включительно.
Как сообщается на видео в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края, фигурант инициативно установил контакт с представителями спецслужбы Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаВладивостокПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский краевой суд
 
 
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