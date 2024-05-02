https://ria.ru/20240502/shpionazh-1943429804.html

Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока

Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока - РИА Новости, 02.05.2024

Источник сообщил подробности о подозреваемом в шпионаже жителе Владивостока

Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:27

2024-05-02T11:27

2024-05-02T11:27

происшествия

украина

владивосток

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

приморский краевой суд

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Житель Владивостока, подозреваемый в сборе и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры Приморья разведке Украины, является рабочим, на военном объекте не трудится, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее представитель регионального главка ФСБ России рассказал РИА Новости о задержании жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче данных военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина собирал и передавал представителю ГУР минобороны Украины сведения об объектах военной инфраструктуры края, он арестован, отмечали в ФСБ. "Россиянин, задержали во Владивостоке. Жил здесь же. На военном объекте не работал. Обычный рабочий - не умственный труд, не интеллигенция", - сказал источник. В пресс-службе Приморского краевого суда РИА Новости уточнили, что мужчине избрали меру пресечения 2 мая, срок содержания под стражей назначен до 24 октября включительно. Как сообщается на видео в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края, фигурант инициативно установил контакт с представителями спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html

украина

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Приморья по подозрению в шпионаже на ГУР Минобороны Украины Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило РИА Новости региональное УФСБ и предоставило видео. По данным спецслужбы, задержанный по заданию украинской военной разведки "собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", при этом "полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации". 2024-05-02T11:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, владивосток, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), приморский краевой суд