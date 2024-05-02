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Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 02.05.2024
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10:45 02.05.2024 (обновлено: 10:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943421715.html
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 02.05.2024
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля
Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:45
2024-05-02T10:52
в мире
иран
великобритания
кипр
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу "Акротири" на Кипре и три британские компании за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщает министерство иностранных дел Ирана. "Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран... наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, в том числе в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровне... систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, использование тяжелого и запрещенного вооружения против гражданского населения, гуманитарную блокаду, лишение палестинского народа постоянного места проживания, незаконное строительство поселений и продолжение оккупации палестинских территорий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
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в мире, иран, великобритания, кипр, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Великобритания, Кипр, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля

Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля

© AP Photo / Kin CheungМинистр обороны Великобритании Грант Шеппс
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу "Акротири" на Кипре и три британские компании за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран... наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, в том числе в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровне... систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, использование тяжелого и запрещенного вооружения против гражданского населения, гуманитарную блокаду, лишение палестинского народа постоянного места проживания, незаконное строительство поселений и продолжение оккупации палестинских территорий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
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В миреИранВеликобританияКипрИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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