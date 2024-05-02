https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943421715.html
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 02.05.2024
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля
Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:45
2024-05-02T10:45
2024-05-02T10:52
в мире
иран
великобритания
кипр
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943422468_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d83d91ec5c609aa6ca1453840d200cc.jpg
ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу "Акротири" на Кипре и три британские компании за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщает министерство иностранных дел Ирана. "Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран... наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, в том числе в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровне... систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, использование тяжелого и запрещенного вооружения против гражданского населения, гуманитарную блокаду, лишение палестинского народа постоянного места проживания, незаконное строительство поселений и продолжение оккупации палестинских территорий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html
иран
великобритания
кипр
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943422468_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_befc23fdea41b4bf1992ad909878f8a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, великобритания, кипр, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Великобритания, Кипр, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля
Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля
ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу "Акротири" на Кипре и три британские компании за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран... наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, в том числе в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровне... систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, использование тяжелого и запрещенного вооружения против гражданского населения, гуманитарную блокаду, лишение палестинского народа постоянного места проживания, незаконное строительство поселений и продолжение оккупации палестинских территорий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.