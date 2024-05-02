https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943421715.html

Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 02.05.2024

Иран ввел санкции против министра обороны Британии из-за поддержки Израиля

Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:45

2024-05-02T10:45

2024-05-02T10:52

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 2 мая – РИА Новости. Иран внес в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства вооруженных сил этой страны, британскую авиабазу "Акротири" на Кипре и три британские компании за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщает министерство иностранных дел Ирана. "Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран... наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, в том числе в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровне... систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, использование тяжелого и запрещенного вооружения против гражданского населения, гуманитарную блокаду, лишение палестинского народа постоянного места проживания, незаконное строительство поселений и продолжение оккупации палестинских территорий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, великобритания, кипр, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем