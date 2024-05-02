https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943398628.html

В компании "Группа Астра" прокомментировали введение санкций со стороны США

В компании "Группа Астра" прокомментировали введение санкций со стороны США - РИА Новости, 02.05.2024

В компании "Группа Астра" прокомментировали введение санкций со стороны США

Введение санкций США не скажется на бизнесе компании "Группа Астра", команда работает внутри России, разработки также базируются внутри страны, сообщает... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:29

2024-05-02T07:29

2024-05-02T07:29

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Введение санкций США не скажется на бизнесе компании "Группа Астра", команда работает внутри России, разработки также базируются внутри страны, сообщает пресс-служба компании. Ранее в среду минфин США ввел санкции против ряда российских компаний. В списке оказались компания-производитель программного обеспечения "Группа Астра", авиакомпания "Победа", две компании, связанные с "Росатомом" - "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки", автозавод "Урал" и другие. Также под санкции попали компании, связанные с проектом "Арктик СПГ-2", а также ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса. "Для нас как для компании введение санкций ничего не меняет: на бизнесе это никак не скажется. Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций", - сказано в сообщении пресс-службы. Кроме этого, компания не рассматривает страны Евросоюза и США как направления для зарубежной экспансии. "Группа Астра" продолжает развивать технологический стек российского программного обеспечения ПО, которое может заменить западные решения как на рынке России, так и на рынке дружественных стран. "Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом", - добавили в компании. "Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, россия