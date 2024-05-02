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Число самозанятых москвичей превысило 1,6 миллиона в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2024
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08:42 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/samozanyatye-1943403722.html
Число самозанятых москвичей превысило 1,6 миллиона в 2024 году
Число самозанятых москвичей превысило 1,6 миллиона в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2024
Число самозанятых москвичей превысило 1,6 миллиона в 2024 году
Число самозанятых жителей Москвы в 2024 году превысило 1,6 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов столицы. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:42
2024-05-02T08:42
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число самозанятых жителей Москвы в 2024 году превысило 1,6 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов столицы. "Число самозанятых москвичей уже превысило 1,6 миллиона человек – это еще один импульс к увеличению доходов Москвы", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что поступления по налогу на профессиональный доход в январе-марте составили 3,2 миллиарда рублей. Данный показатель на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
https://ria.ru/20240426/samozanyatost-1942486238.html
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Число самозанятых москвичей превысило 1,6 миллиона в 2024 году

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число самозанятых жителей Москвы в 2024 году превысило 1,6 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов столицы.
"Число самозанятых москвичей уже превысило 1,6 миллиона человек – это еще один импульс к увеличению доходов Москвы", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что поступления по налогу на профессиональный доход в январе-марте составили 3,2 миллиарда рублей. Данный показатель на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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