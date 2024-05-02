https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html

СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США

СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США - РИА Новости, 02.05.2024

СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США

Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в ответ на изъятие ее активов в США, пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:51

2024-05-02T17:51

2024-05-02T19:02

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в ответ на изъятие ее активов в США, пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов."Они пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта, если Москва не предоставит отказ", — говорится в публикации.Как отметили опрошенные эксперты, иностранные ценные бумаги могут изъять в том случае, если их владельцы откажутся от механизма обмена на российские активы.В конце апреля президент США Джо Байден подписал так называемый REPO Act, предусматривающий наделение главы государства полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины без утверждения конгрессом.Изъятие российских активов Вашингтоном грозит ускорением дедолларизации мировой системы и отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Часть государств уже выводит свои средства. Так, в 2022 году среди развивающихся стран сильнее всего по сравнению с 2021-м свои инвестиции в США сократили Китай — на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия — на 205 миллионов долларов и Бахрейн — на 176 миллионов.По оценке агентства, решение может стоить американской экономике до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах.

https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html

https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

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в мире, сша, россия, москва, джо байден, санкции в отношении россии