Рейтинг@Mail.ru
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 02.05.2024 (обновлено: 19:02 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/rossiya-1943538186.html
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США - РИА Новости, 02.05.2024
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США
Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в ответ на изъятие ее активов в США, пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:51
2024-05-02T19:02
в мире
сша
россия
москва
джо байден
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в ответ на изъятие ее активов в США, пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов."Они пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта, если Москва не предоставит отказ", — говорится в публикации.Как отметили опрошенные эксперты, иностранные ценные бумаги могут изъять в том случае, если их владельцы откажутся от механизма обмена на российские активы.В конце апреля президент США Джо Байден подписал так называемый REPO Act, предусматривающий наделение главы государства полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины без утверждения конгрессом.Изъятие российских активов Вашингтоном грозит ускорением дедолларизации мировой системы и отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Часть государств уже выводит свои средства. Так, в 2022 году среди развивающихся стран сильнее всего по сравнению с 2021-м свои инвестиции в США сократили Китай — на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия — на 205 миллионов долларов и Бахрейн — на 176 миллионов.По оценке агентства, решение может стоить американской экономике до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах.
https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html
https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, джо байден, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Москва, Джо Байден, Санкции в отношении России
СМИ спрогнозировали возможный ответ России на изъятие ее активов в США

Reuters: РФ может изъять активы иностранных инвесторов со счетов типа С

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в ответ на изъятие ее активов в США, пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.
"Они пришли к единому мнению, что одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта, если Москва не предоставит отказ", — говорится в публикации.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
28 апреля, 12:14
Как отметили опрошенные эксперты, иностранные ценные бумаги могут изъять в том случае, если их владельцы откажутся от механизма обмена на российские активы.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал так называемый REPO Act, предусматривающий наделение главы государства полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины без утверждения конгрессом.
Изъятие российских активов Вашингтоном грозит ускорением дедолларизации мировой системы и отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Часть государств уже выводит свои средства. Так, в 2022 году среди развивающихся стран сильнее всего по сравнению с 2021-м свои инвестиции в США сократили Китай — на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия — на 205 миллионов долларов и Бахрейн — на 176 миллионов.
По оценке агентства, решение может стоить американской экономике до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
27 апреля, 19:09
 
В миреСШАРоссияМоскваДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала