https://ria.ru/20240502/remont-1943539731.html

Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году

Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2024

Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году

Свыше 100 многоквартирных домов отремонтируют в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:56

2024-05-02T17:56

2024-05-02T17:56

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Свыше 100 многоквартирных домов отремонтируют в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "115 многоквартирных дома отремонтируем в ТиНАО в 2024 году в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что специалисты отремонтируют дом 4 на 3-й Ватутинской улице в поселении Десеновском - это самое старое здание округа из тех, что приведут в порядок в этом году. "Двухэтажное здание с фасадами из неокрашенного кирпича красно-коричневого цвета построено в 1939 году", - уточнили в тексте. Самым высоким зданием в ТиНАО, которое вошло в программу капитального ремонта в этом году, стал дом 22 в поселке Марьино поселения Филимонковское. Это здание высотой в 16 этажей возвели в 1983 году из железобетонных блоков. "Здание с самой большой площадью фасада, 7802 квадратных метра, среди тех, где пройдёт капитальный ремонт в этом году – дом 34 в микрорайоне Троицка. 12-этажный жилой дом построили в 1984 году", - добавили в комплексе городского хозяйства.

https://realty.ria.ru/20231205/remont-1913703350.html

https://realty.ria.ru/20240328/kapremont-1936436020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, тинао, новомосковский административный округ, москва, капремонт в москве, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы