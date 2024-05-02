https://ria.ru/20240502/remont-1943539731.html
Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году
Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2024
Более ста многоквартирных домов отремонтируют в ТиНАО в 2024 году
Свыше 100 многоквартирных домов отремонтируют в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:56
2024-05-02T17:56
2024-05-02T17:56
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Свыше 100 многоквартирных домов отремонтируют в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в 2024 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "115 многоквартирных дома отремонтируем в ТиНАО в 2024 году в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что специалисты отремонтируют дом 4 на 3-й Ватутинской улице в поселении Десеновском - это самое старое здание округа из тех, что приведут в порядок в этом году. "Двухэтажное здание с фасадами из неокрашенного кирпича красно-коричневого цвета построено в 1939 году", - уточнили в тексте. Самым высоким зданием в ТиНАО, которое вошло в программу капитального ремонта в этом году, стал дом 22 в поселке Марьино поселения Филимонковское. Это здание высотой в 16 этажей возвели в 1983 году из железобетонных блоков. "Здание с самой большой площадью фасада, 7802 квадратных метра, среди тех, где пройдёт капитальный ремонт в этом году – дом 34 в микрорайоне Троицка. 12-этажный жилой дом построили в 1984 году", - добавили в комплексе городского хозяйства.
https://realty.ria.ru/20231205/remont-1913703350.html
https://realty.ria.ru/20240328/kapremont-1936436020.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Жилье, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Москва, Капремонт в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы