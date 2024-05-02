https://ria.ru/20240502/reklama-1943539250.html
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы эротического массажа
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы эротического массажа - РИА Новости, 02.05.2024
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы эротического массажа
УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе после размещения в аэропорту Челябинска рекламной конструкции спа-салона, предлагающего услуги эротического... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:55
2024-05-02T17:55
2024-05-02T17:58
челябинск
уфас
происшествия
реклама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе после размещения в аэропорту Челябинска рекламной конструкции спа-салона, предлагающего услуги эротического массажа, оно будет рассмотрено 22 мая, сообщила пресс-служба регионального управления службы. В УФАС поступил запрос депутата совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района по факту размещения в здании аэропорта Челябинска рекламной конструкции следующего содержания: "18+ Vegas men's club…". Заявителем представлена фотография рекламной конструкции. По мнению УФАС, из содержания рекламы усматривается, что объектом рекламирования являются услуги эротического массажа салона "Vegas Spa". Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Содержание данной рекламы, полагает УФАС, позиционирует поведение, противоречащее общепринятым нормам морали и нравственности. "Возбудить производство по делу… по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Назначить дело к рассмотрению на 22 мая 2024 года в 13.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, уфас, происшествия, реклама
Челябинск, УФАС, Происшествия, Реклама
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы эротического массажа
УФАС возбудило дело после размещения в аэропорту Челябинска рекламы спа-салона
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе после размещения в аэропорту Челябинска рекламной конструкции спа-салона, предлагающего услуги эротического массажа, оно будет рассмотрено 22 мая, сообщила пресс-служба регионального управления службы.
В УФАС поступил запрос депутата совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района по факту размещения в здании аэропорта Челябинска рекламной конструкции следующего содержания: "18+ Vegas men's club…". Заявителем представлена фотография рекламной конструкции.
По мнению УФАС, из содержания рекламы усматривается, что объектом рекламирования являются услуги эротического массажа салона "Vegas Spa". Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона "О рекламе", в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Содержание данной рекламы, полагает УФАС, позиционирует поведение, противоречащее общепринятым нормам морали и нравственности.
"Возбудить производство по делу… по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Назначить дело к рассмотрению на 22 мая 2024 года в 13.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении.