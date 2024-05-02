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Европа делает вид, что трагедии 2 мая в Одессе не было, заявил Развожаев - РИА Новости, 02.05.2024
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11:36 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/razvozhaev-1943432328.html
Европа делает вид, что трагедии 2 мая в Одессе не было, заявил Развожаев
Европа делает вид, что трагедии 2 мая в Одессе не было, заявил Развожаев - РИА Новости, 02.05.2024
Европа делает вид, что трагедии 2 мая в Одессе не было, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что европейцы со временем сделали вид, что трагедии в одесском Доме профсоюзов не было. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:36
2024-05-02T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что европейцы со временем сделали вид, что трагедии в одесском Доме профсоюзов не было. "Самое чудовищное, на мой взгляд, то, что никто не понёс наказание за это циничное массовое убийство. Украинская верхушка просто закрыла на это глаза; европейцы, которые сначала требовали расследования, со временем сделали вид, что ничего и не было", - написал Развожаев. По его словам, такие истории не должны повториться. "Наши воины, которые сегодня защищают традиционные русские ценности, русскую историю и культуру на фронтах специальной военной операции, всё делают правильно. Победа будет за нами", - подчеркнул губернатор. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
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в мире, одесса, севастополь, украина, михаил развожаев, василий полищук
В мире, Одесса, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Василий Полищук
Европа делает вид, что трагедии 2 мая в Одессе не было, заявил Развожаев

Развожаев: Европа сделала вид, что трагедии в одесском Доме профсоюзов не было

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что европейцы со временем сделали вид, что трагедии в одесском Доме профсоюзов не было.
«
"Самое чудовищное, на мой взгляд, то, что никто не понёс наказание за это циничное массовое убийство. Украинская верхушка просто закрыла на это глаза; европейцы, которые сначала требовали расследования, со временем сделали вид, что ничего и не было", - написал Развожаев.
По его словам, такие истории не должны повториться.
"Наши воины, которые сегодня защищают традиционные русские ценности, русскую историю и культуру на фронтах специальной военной операции, всё делают правильно. Победа будет за нами", - подчеркнул губернатор.
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В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
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В миреОдессаСевастопольУкраинаМихаил РазвожаевВасилий Полищук
 
 
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