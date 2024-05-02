https://ria.ru/20240502/ranenie-1943540077.html

Польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией

Польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.05.2024

Польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией

Польский пограничник и солдат Войска польского были ранены камнями в лицо на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши на сайте. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:57

2024-05-02T17:57

2024-05-02T18:00

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ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Польский пограничник и солдат Войска польского были ранены камнями в лицо на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши на сайте. "Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений сотрудник Погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Пограничники добавили, что в ходе очередного инцидента удар камнем в лицо получил также солдат Войска польского. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии. Погранстража также сообщила, что за последние несколько дней пограничники оказывали помощь иностранцам, нуждающимся в медицинской помощи. "Всего в больницу были доставлены 10 иностранцев. Среди них беременная женщина из Ирана", - говорится в сообщении. По данным польских пограничников, за апрель на участке, охраняемом Подляским пограничным отрядом, было зафиксировано более 5,3 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html

https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html

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