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Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 02.05.2024
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12:24 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/putin-1943444108.html
Путин встретится с губернатором Тульской области
Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 02.05.2024
Путин встретится с губернатором Тульской области
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:24
2024-05-02T12:24
политика
тульская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
алексей дюмин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Ново-Огарево, сегодня спокойный день, будут обычные рутинные встречи президента... Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин", - сказал Песков. Он добавил, что область очень важная, это будет открытый для СМИ рабочий контакт президента. "Все остальное носит внутренний закрытый характер", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html
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политика, тульская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, алексей дюмин
Политика, Тульская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Путин встретится с губернатором Тульской области

Песков: Путин примет с докладом губернатора Тульской области Дюмина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в Ново-Огарево, сегодня спокойный день, будут обычные рутинные встречи президента... Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин", - сказал Песков.
Он добавил, что область очень важная, это будет открытый для СМИ рабочий контакт президента. "Все остальное носит внутренний закрытый характер", - сказал Песков.
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ПолитикаТульская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлексей Дюмин
 
 
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