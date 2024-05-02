https://ria.ru/20240502/putin-1943444108.html
Путин встретится с губернатором Тульской области
Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 02.05.2024
Путин встретится с губернатором Тульской области
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:24
2024-05-02T12:24
2024-05-02T12:24
политика
тульская область
россия
дмитрий песков
владимир путин
алексей дюмин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Ново-Огарево, сегодня спокойный день, будут обычные рутинные встречи президента... Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин", - сказал Песков. Он добавил, что область очень важная, это будет открытый для СМИ рабочий контакт президента. "Все остальное носит внутренний закрытый характер", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, алексей дюмин
Политика, Тульская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Путин встретится с губернатором Тульской области
Песков: Путин примет с докладом губернатора Тульской области Дюмина
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в Ново-Огарево, сегодня спокойный день, будут обычные рутинные встречи президента... Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин", - сказал Песков.
Он добавил, что область очень важная, это будет открытый для СМИ рабочий контакт президента. "Все остальное носит внутренний закрытый характер", - сказал Песков.