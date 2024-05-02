https://ria.ru/20240502/putin-1943444108.html

Путин встретится с губернатором Тульской области

Путин встретится с губернатором Тульской области - РИА Новости, 02.05.2024

Путин встретится с губернатором Тульской области

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:24

2024-05-02T12:24

2024-05-02T12:24

политика

тульская область

россия

дмитрий песков

владимир путин

алексей дюмин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Ново-Огарево примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Ново-Огарево, сегодня спокойный день, будут обычные рутинные встречи президента... Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин", - сказал Песков. Он добавил, что область очень важная, это будет открытый для СМИ рабочий контакт президента. "Все остальное носит внутренний закрытый характер", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html

тульская область

россия

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Кирилл Волков

политика, тульская область, россия, дмитрий песков, владимир путин, алексей дюмин