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Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных - РИА Новости, 02.05.2024
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02:47 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/psikholog-1943387610.html
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных - РИА Новости, 02.05.2024
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных
В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:47
2024-05-02T02:47
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. "В первый день лучше заняться какой-то рутиной, дать себе через простые дела войти в рабочий режим, не перегружать себя", – посоветовала Яушева. Она также отметила, что "полезно хвалить себя за дела". "Похвала — отличный мотиватор и бесплатный источник серотонина и дофамина, которые помогают действовать и развиваться", – добавила эксперт.
https://ria.ru/20240501/psikholog-1943236128.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных

Психолог Яушева: в первый рабочий день лучше заняться рутиной и простыми делами

© iStock.com / simpson33Мужчина ставит печать на документы
Мужчина ставит печать на документы - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / simpson33
Мужчина ставит печать на документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева.
"В первый день лучше заняться какой-то рутиной, дать себе через простые дела войти в рабочий режим, не перегружать себя", – посоветовала Яушева.
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Психолог рассказала, как провести последний день длинных выходных
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Она также отметила, что "полезно хвалить себя за дела".
"Похвала — отличный мотиватор и бесплатный источник серотонина и дофамина, которые помогают действовать и развиваться", – добавила эксперт.
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