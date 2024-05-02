https://ria.ru/20240502/psikholog-1943387610.html
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных - РИА Новости, 02.05.2024
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных
В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:47
2024-05-02T02:47
2024-05-02T02:47
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938621062_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_af5e9d2530b2f974ae386195186f17c2.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. "В первый день лучше заняться какой-то рутиной, дать себе через простые дела войти в рабочий режим, не перегружать себя", – посоветовала Яушева. Она также отметила, что "полезно хвалить себя за дела". "Похвала — отличный мотиватор и бесплатный источник серотонина и дофамина, которые помогают действовать и развиваться", – добавила эксперт.
https://ria.ru/20240501/psikholog-1943236128.html
https://ria.ru/20240429/alkogol-1942979096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938621062_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_54d6b5522d81cf2be49421e7d6c3346d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных
Психолог Яушева: в первый рабочий день лучше заняться рутиной и простыми делами