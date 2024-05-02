https://ria.ru/20240502/psikholog-1943387610.html

Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных

Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных - РИА Новости, 02.05.2024

Психолог рассказала, как начать рабочий день после длинных выходных

В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T02:47

2024-05-02T02:47

2024-05-02T02:47

общество

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938621062_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_af5e9d2530b2f974ae386195186f17c2.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В первый рабочий день после длинных выходных стоит заняться рутиной и простыми делами, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. "В первый день лучше заняться какой-то рутиной, дать себе через простые дела войти в рабочий режим, не перегружать себя", – посоветовала Яушева. Она также отметила, что "полезно хвалить себя за дела". "Похвала — отличный мотиватор и бесплатный источник серотонина и дофамина, которые помогают действовать и развиваться", – добавила эксперт.

https://ria.ru/20240501/psikholog-1943236128.html

https://ria.ru/20240429/alkogol-1942979096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия