Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 02.05.2024 (обновлено: 10:19 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html
В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми
В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми - РИА Новости, 02.05.2024
В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми
Правоохранительные органы начали проверку информации о том, что в Екатеринбурге в приёмной семье опекуны избивали приёмных детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:10
2024-05-02T10:19
происшествия
екатеринбург
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку информации о том, что в Екатеринбурге в приёмной семье опекуны избивали приёмных детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях опекунов по отношению к сиротам. Согласно доводам публикации, в апреле 2024 года двое несовершеннолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения, проживающих в приёмной семье, ушли из дома из-за жестокого обращения опекунов", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, дети были в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года, их родители лишены прав. Отношения в приёмной семье изменились с 2023 года, и "дети систематически подвергались психическому и физическому воздействию со стороны опекунов". В прокуратуре заявили, что будет оценена работа городского управления социальной политики №27, курирующего эту семью. Как рассказали РИА Новости в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, законных представителей детей опросили, также начата проверка. "Принято решение о помещении детей в учреждение социальной защиты. Собран характеризующий материал для принятия решения по статье 117 УК РФ – истязание и 156-ой статье УК РФ – жестокое обращение с детьми", – отметили в полиции.
https://ria.ru/20240206/opekun-1925814597.html
екатеринбург
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, ленинский район
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Ленинский район
В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми

Прокуратура: в Екатеринбурге опекуны избивали приемных детей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку информации о том, что в Екатеринбурге в приёмной семье опекуны избивали приёмных детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«
"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях опекунов по отношению к сиротам. Согласно доводам публикации, в апреле 2024 года двое несовершеннолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения, проживающих в приёмной семье, ушли из дома из-за жестокого обращения опекунов", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дети были в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года, их родители лишены прав. Отношения в приёмной семье изменились с 2023 года, и "дети систематически подвергались психическому и физическому воздействию со стороны опекунов". В прокуратуре заявили, что будет оценена работа городского управления социальной политики №27, курирующего эту семью.
Как рассказали РИА Новости в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, законных представителей детей опросили, также начата проверка.
"Принято решение о помещении детей в учреждение социальной защиты. Собран характеризующий материал для принятия решения по статье 117 УК РФ – истязание и 156-ой статье УК РФ – жестокое обращение с детьми", – отметили в полиции.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Нижегородской области вынесли приговор опекуну, отрезавшему палец ребенку
6 февраля, 22:40
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала