https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html

В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми

В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми - РИА Новости, 02.05.2024

В Екатеринбурге проверят сообщение о жестоком обращении опекунов с детьми

Правоохранительные органы начали проверку информации о том, что в Екатеринбурге в приёмной семье опекуны избивали приёмных детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:10

2024-05-02T10:10

2024-05-02T10:19

происшествия

екатеринбург

россия

ленинский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку информации о том, что в Екатеринбурге в приёмной семье опекуны избивали приёмных детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях опекунов по отношению к сиротам. Согласно доводам публикации, в апреле 2024 года двое несовершеннолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения, проживающих в приёмной семье, ушли из дома из-за жестокого обращения опекунов", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, дети были в приемной семье с братьями и сестрами с лета 2021 года, их родители лишены прав. Отношения в приёмной семье изменились с 2023 года, и "дети систематически подвергались психическому и физическому воздействию со стороны опекунов". В прокуратуре заявили, что будет оценена работа городского управления социальной политики №27, курирующего эту семью. Как рассказали РИА Новости в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, законных представителей детей опросили, также начата проверка. "Принято решение о помещении детей в учреждение социальной защиты. Собран характеризующий материал для принятия решения по статье 117 УК РФ – истязание и 156-ой статье УК РФ – жестокое обращение с детьми", – отметили в полиции.

https://ria.ru/20240206/opekun-1925814597.html

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происшествия, екатеринбург, россия, ленинский район