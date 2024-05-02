https://ria.ru/20240502/proekty-1943524039.html

Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне

Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне - РИА Новости, 02.05.2024

Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне

Проекты Липецкой области стали победителями II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства "Умный город", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:50

2024-05-02T16:50

2024-05-02T16:50

липецкая область

жкх

липецкая область

россия

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg

ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Проекты Липецкой области стали победителями II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства "Умный город", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что премия "Умный город" учреждена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с целью выявить лучшие практики в области цифровизации городского хозяйства. По словам Артамонова, первое место в номинации "Умное тепло" получил проект "Lean Smart трансформация системы теплоснабжения". Липецкая разработка позволяет анализировать объем планового и фактического потребления тепла, решать задачи снижения тепловых потерь с анализом их возникновения, строить нормативные и фактические балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям. Третье место в номинации "Цифровая экономика" регион получил за проект "Цифровизация сельских поселений". Все населенные пункты Липецкой области, в которых проживают более 250 человек, обеспечены высокоскоростным интернет (GPON). Губернатор отметил, что на данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам, в том числе совсем дальние и небольшие деревни. В планах на 2024-2025 годы - обеспечение высокоскоростным интернетом населенных пунктов, в которых насчитывается свыше 100 жителей. "Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928845812.html

https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, липецкая область, россия, игорь артамонов