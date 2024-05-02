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Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне - РИА Новости, 02.05.2024
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Липецкая область
 
16:50 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/proekty-1943524039.html
Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне
Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне - РИА Новости, 02.05.2024
Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне
Проекты Липецкой области стали победителями II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства "Умный город", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:50
2024-05-02T16:50
липецкая область
жкх
липецкая область
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Проекты Липецкой области стали победителями II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства "Умный город", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что премия "Умный город" учреждена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с целью выявить лучшие практики в области цифровизации городского хозяйства. По словам Артамонова, первое место в номинации "Умное тепло" получил проект "Lean Smart трансформация системы теплоснабжения". Липецкая разработка позволяет анализировать объем планового и фактического потребления тепла, решать задачи снижения тепловых потерь с анализом их возникновения, строить нормативные и фактические балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям. Третье место в номинации "Цифровая экономика" регион получил за проект "Цифровизация сельских поселений". Все населенные пункты Липецкой области, в которых проживают более 250 человек, обеспечены высокоскоростным интернет (GPON). Губернатор отметил, что на данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам, в том числе совсем дальние и небольшие деревни. В планах на 2024-2025 годы - обеспечение высокоскоростным интернетом населенных пунктов, в которых насчитывается свыше 100 жителей. "Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928845812.html
https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html
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жкх, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов

Липецкие цифровые проекты отмечены на федеральном уровне

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Проекты Липецкой области стали победителями II Национальной премии за вклад в цифровизацию городского хозяйства "Умный город", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что премия "Умный город" учреждена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с целью выявить лучшие практики в области цифровизации городского хозяйства.
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По словам Артамонова, первое место в номинации "Умное тепло" получил проект "Lean Smart трансформация системы теплоснабжения". Липецкая разработка позволяет анализировать объем планового и фактического потребления тепла, решать задачи снижения тепловых потерь с анализом их возникновения, строить нормативные и фактические балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям.
Третье место в номинации "Цифровая экономика" регион получил за проект "Цифровизация сельских поселений". Все населенные пункты Липецкой области, в которых проживают более 250 человек, обеспечены высокоскоростным интернет (GPON).
Губернатор отметил, что на данный момент более 96% домохозяйств региона получили доступ к цифровым сервисам, в том числе совсем дальние и небольшие деревни. В планах на 2024-2025 годы - обеспечение высокоскоростным интернетом населенных пунктов, в которых насчитывается свыше 100 жителей.
"Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЖКХЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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