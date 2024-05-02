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На востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
На востоке Москвы локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 02.05.2024
На востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:50
2024-05-02T23:50
2024-05-02T23:57
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве информировали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. На месте происшествия обвалилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания составляет 2,5 тысячи. На месте для тушения пожара задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники. Также к ликвидации пожара привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало."Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы локализован на площади 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы локализовали пожар в административном здании
МЧС: на востоке Москвы локализовали пожар в административном здании