https://ria.ru/20240502/pozhar-1943499460.html
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 02.05.2024
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
Открытый огонь на складе в Новосибирске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:21
2024-05-02T15:30
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Открытый огонь на складе в Новосибирске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Новосибирске на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе в Новосибирске