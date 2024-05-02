https://ria.ru/20240502/pozhar-1943499460.html

В Новосибирске потушили открытый огонь на складе

В Новосибирске потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 02.05.2024

В Новосибирске потушили открытый огонь на складе

Открытый огонь на складе в Новосибирске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:21

2024-05-02T15:30

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Открытый огонь на складе в Новосибирске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Новосибирске на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

новосибирск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)