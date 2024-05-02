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В Киеве назвали попытку вручения повестки журналисту смертным приговором - РИА Новости, 02.05.2024
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12:28 02.05.2024 (обновлено: 12:41 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/povestka-1943445523.html
В Киеве назвали попытку вручения повестки журналисту смертным приговором
В Киеве назвали попытку вручения повестки журналисту смертным приговором - РИА Новости, 02.05.2024
В Киеве назвали попытку вручения повестки журналисту смертным приговором
Главный редактор украинского издания Kyiv Independent Ольга Руденко назвала "смертным приговором" попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:28
2024-05-02T12:41
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Главный редактор украинского издания Kyiv Independent Ольга Руденко назвала "смертным приговором" попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, опубликовавшему расследование об элитной собственности сотрудника СБУ.Украинское издание "Следствие.Инфо" 6 апреля сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 7 апреля сообщил, что начата служебная проверка по факту попытки вручения повестки журналисту."Это использование мобилизации в качестве смертного приговора для журналистов", - приводит газета Guardian слова Руденко. Она также указала на то, что в Киеве есть "злоумышленники", которые пытаются запугать сотрудников СМИ. По словам главреда Kyiv Independent, многие издания начали ощущать давление со стороны властей с октября-ноября, "когда некоторые люди начали думать, что, возможно, будут проведены выборы".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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в мире, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве назвали попытку вручения повестки журналисту смертным приговором

Kyiv Independent пожаловалась на давление на журналистов угрозами мобилизации

Повестка в Вооруженные силы Украины
Повестка в Вооруженные силы Украины
Повестка в Вооруженные силы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Главный редактор украинского издания Kyiv Independent Ольга Руденко назвала "смертным приговором" попытки вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, опубликовавшему расследование об элитной собственности сотрудника СБУ.
Украинское издание "Следствие.Инфо" 6 апреля сообщило, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 7 апреля сообщил, что начата служебная проверка по факту попытки вручения повестки журналисту.
"Это использование мобилизации в качестве смертного приговора для журналистов", - приводит газета Guardian слова Руденко. Она также указала на то, что в Киеве есть "злоумышленники", которые пытаются запугать сотрудников СМИ. По словам главреда Kyiv Independent, многие издания начали ощущать давление со стороны властей с октября-ноября, "когда некоторые люди начали думать, что, возможно, будут проведены выборы".
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
7 апреля, 10:16
 
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