Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/pokushenie-1943507800.html
В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ
В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ
Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:50
2024-05-02T15:50
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943159196_2:0:1264:710_1920x0_80_0_0_228ad6e2657ff7dc89eaa8fd6ed80236.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. Столичный главк СК РФ ранее информировал о возбуждении дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в ТЦ на Святоозерской улице из ревности нанес ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге, находившейся в примерочной. Ее госпитализировали. На видео, опубликованном СК, подозреваемый после нападения спокойно выходит из магазина, разговаривая по телефону. "36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и с учетом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По информации Мосгорсуда, Иван Демехин, напавший на бывшую супругу в ТРЦ "Косино Парк", постановлением Перовского районного суда арестован до 30 июня.
https://ria.ru/20231210/zaderzhanie-1914952397.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943159196_160:0:1107:710_1920x0_80_0_0_8d593f9d643d38f8bbd6f126039ea9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ

В Москве арестовали мужчину, едва не зарезавшего бывшую жену в примерочной в ТЦ

© Столичный СК/TelegramМужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
© Столичный СК/Telegram
Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
Столичный главк СК РФ ранее информировал о возбуждении дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в ТЦ на Святоозерской улице из ревности нанес ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге, находившейся в примерочной. Ее госпитализировали. На видео, опубликованном СК, подозреваемый после нападения спокойно выходит из магазина, разговаривая по телефону.
"36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и с учетом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По информации Мосгорсуда, Иван Демехин, напавший на бывшую супругу в ТРЦ "Косино Парк", постановлением Перовского районного суда арестован до 30 июня.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ
10 декабря 2023, 18:50
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала