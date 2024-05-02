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В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ

В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве арестовали мужчину за попытку зарезать бывшую жену в ТЦ

Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:50

2024-05-02T15:50

2024-05-02T15:50

происшествия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мужчина, едва не зарезавший бывшую жену в торговом центре в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. Столичный главк СК РФ ранее информировал о возбуждении дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в ТЦ на Святоозерской улице из ревности нанес ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге, находившейся в примерочной. Ее госпитализировали. На видео, опубликованном СК, подозреваемый после нападения спокойно выходит из магазина, разговаривая по телефону. "36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и с учетом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По информации Мосгорсуда, Иван Демехин, напавший на бывшую супругу в ТРЦ "Косино Парк", постановлением Перовского районного суда арестован до 30 июня.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд