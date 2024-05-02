https://ria.ru/20240502/pokholodanie-1943537640.html

В Петербурге и области ожидаются похолодание и небольшой снег

В Петербурге и области ожидаются похолодание и небольшой снег - РИА Новости, 02.05.2024

В Петербурге и области ожидаются похолодание и небольшой снег

Похолодание и небольшой снег ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к 7-9 мая, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:49

2024-05-02T17:49

2024-05-02T19:02

общество

санкт-петербург

ленинградская область

сзфо

александр колесов

экология в россии

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Похолодание и небольшой снег ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к 7-9 мая, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. "Впереди похолодание, как обычно у нас бывает, погрелись мы на первые майские праздники, а на вторые выходные будем согреваться… уже завтра в ночные часы можно будет увидеть первые снежинки по территории области. Почему первые, потому что в дальнейшем начавшееся похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега, это перспективы на 7, 8, 9 мая. Конечно, хорошо бы все пошло не так и такие прогнозы не оправдались. Но периодически мы получаем снег на майские праздники, пусть и не каждый год", - написал он. Колесов отметил, что на севере СЗФО уже сейчас холодная погода - отрицательные температуры и местами снег. Там сказывается влияние циклонов с Баренцева и Карского морей, утонил синоптик По его словам, постепенно такая погода дойдет до Петербурга и Ленобласти: начиная с 5 мая, дневная температура в Петербурге будет в районе плюс 8 градусов.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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общество, санкт-петербург, ленинградская область, сзфо, александр колесов, экология в россии, погода