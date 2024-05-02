https://ria.ru/20240502/pogoda-1943401845.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:17
2024-05-02T08:17
2024-05-02T08:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, надвигающегося с севера. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла