https://ria.ru/20240502/pogoda-1943401845.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:17

2024-05-02T08:17

2024-05-02T08:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ba8b5125807fe455d73c077a889e0a7.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, до плюс 14 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, надвигающегося с севера. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Днем в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода