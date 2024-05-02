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В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/poezda-1943475030.html
В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях
В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 02.05.2024
В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях
Движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано из-за нарушения энергоснабжения минувшей ночью, сейчас движение осуществляется по графику,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:58
2024-05-02T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
орловская область
свердловский район
курск
андрей клычков
роман старовойт
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано из-за нарушения энергоснабжения минувшей ночью, сейчас движение осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). В ночь на четверг губернатор Андрей Клычков информировал, что в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение. Курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. "В настоящее время движение поездов в Курской и Орловской областях осуществляется графику. Ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций в пути были задержаны поезда №98 Курск — Орел (1 час 35 мин) и №72 Белгород — Москва (+34 мин)", – говорится в сообщении МЖД.
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происшествия, жкх, орловская область, свердловский район, курск, андрей клычков, роман старовойт, ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Орловская область, Свердловский район, Курск, Андрей Клычков, Роман Старовойт, РЖД
В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях

МЖД: в Курской и Орловской областях ночью задерживали движение поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано из-за нарушения энергоснабжения минувшей ночью, сейчас движение осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
В ночь на четверг губернатор Андрей Клычков информировал, что в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение. Курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.
"В настоящее время движение поездов в Курской и Орловской областях осуществляется графику. Ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций в пути были задержаны поезда №98 КурскОрел (1 час 35 мин) и №72 БелгородМосква (+34 мин)", – говорится в сообщении МЖД.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
При обстреле Курской области получили повреждения линии электропередачи
1 мая, 23:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХОрловская областьСвердловский районКурскАндрей КлычковРоман СтаровойтРЖД
 
 
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