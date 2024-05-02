https://ria.ru/20240502/poezda-1943475030.html

В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях

В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях - РИА Новости, 02.05.2024

В МЖД подтвердили задержки движения поездов в Курской и Орловской областях

Движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано из-за нарушения энергоснабжения минувшей ночью, сейчас движение осуществляется по графику,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:58

2024-05-02T13:58

2024-05-02T13:58

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

орловская область

свердловский район

курск

андрей клычков

роман старовойт

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано из-за нарушения энергоснабжения минувшей ночью, сейчас движение осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). В ночь на четверг губернатор Андрей Клычков информировал, что в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение. Курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения. "В настоящее время движение поездов в Курской и Орловской областях осуществляется графику. Ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций в пути были задержаны поезда №98 Курск — Орел (1 час 35 мин) и №72 Белгород — Москва (+34 мин)", – говорится в сообщении МЖД.

https://ria.ru/20240501/povrezhdeniya-1943380286.html

орловская область

свердловский район

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, орловская область, свердловский район, курск, андрей клычков, роман старовойт, ржд