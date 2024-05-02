https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943435787.html

Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье

Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2024

Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье

В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, более 500 человек смогут обслуживаться в данном учреждении, сообщает... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:54

2024-05-02T11:54

2024-05-02T11:54

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, более 500 человек смогут обслуживаться в данном учреждении, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме. На проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению фельдшерского здравпункта был заключен контракт. Здание будет построено по технологии модульного строительства. В здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Кроме того, здравпункт будет оснащен современным оборудованием. Количество обслуживаемого населения составит более 500 человек. Данный здравпункт позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан. В 2024 году планируется завершить строительство.

https://ria.ru/20240501/otdykh-1943327886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), медучреждения, здравоохранение