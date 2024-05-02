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Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2024
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Новости Подмосковья
 
11:54 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943435787.html
Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье
Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2024
Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье
В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, более 500 человек смогут обслуживаться в данном учреждении, сообщает... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:54
2024-05-02T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медучреждения
здравоохранение
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, более 500 человек смогут обслуживаться в данном учреждении, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме. На проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению фельдшерского здравпункта был заключен контракт. Здание будет построено по технологии модульного строительства. В здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Кроме того, здравпункт будет оснащен современным оборудованием. Количество обслуживаемого населения составит более 500 человек. Данный здравпункт позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан. В 2024 году планируется завершить строительство.
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московская область (подмосковье), медучреждения, здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медучреждения, Здравоохранение

Фельдшерский здравпункт на 500 человек построят в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа построят новый фельдшерский здравпункт, более 500 человек смогут обслуживаться в данном учреждении, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме.
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На проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению фельдшерского здравпункта был заключен контракт. Здание будет построено по технологии модульного строительства.
В здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Кроме того, здравпункт будет оснащен современным оборудованием.
Количество обслуживаемого населения составит более 500 человек.
Данный здравпункт позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан.
В 2024 году планируется завершить строительство.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МедучрежденияЗдравоохранение
 
 
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