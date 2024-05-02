https://ria.ru/20240502/podmoskove-1943413827.html

Более 855 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-голосовании

Более 855 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 02.05.2024

Более 855 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в онлайн-голосовании

Жители Московской области приняли участие в четвертом Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства, организованном при поддержке... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:00

2024-05-02T10:00

2024-05-02T15:30

новости подмосковья

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Жители Московской области приняли участие в четвертом Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства, организованном при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "В этом году в голосовании приняли участие более 855 тысяч человек, что на 140 тысяч превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводятся в сообщении. В этом году на голосовании были представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году. Жители смогли решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны, пояснили в пресс-службе. О том, где и как можно принять участие, с самого первого дня голосования жителям рассказывали волонтеры Подмосковья. По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, проекту уже не один год и представить его без ребят-волонтеров стало невозможно. Благоустройство - это то, что касается каждого. Поэтому важно, чтобы как можно больше наших жителей знало, что они сами могут помочь преобразить свой город, парк или сквер. "Именно этой работой и занимались волонтеры - в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортплощадках они рассказывали людям, какие есть проекты благоустройства и как за них проголосовать. Хочу сказать всем большое спасибо! Это 3,5 тысячи добровольцев, благодаря им почти 250 тысяч жителей выбрали свой уголок, который бы они хотели благоустроить. Кстати, самые активные муниципалитеты - Одинцово и Подольск, у них более 15 тысяч голосов", - цитирует пресс-служба Швелидзе. Голосование прошло в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента России. "В январе этого года Владимир Владимирович Путин продлил программу "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование. Благодаря этому голосованию, где каждый житель может принять участие, мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь", - отметил Хайкин.

https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940426659.html

https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html

https://ria.ru/20240318/blagoustroystvo-1934083017.html

московская область (подмосковье)

одинцово

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), одинцово, подольск, михаил хайкин