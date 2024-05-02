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В Тульской области действует порядка 60 мер поддержки участников СВО - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943477685.html
В Тульской области действует порядка 60 мер поддержки участников СВО
В Тульской области действует порядка 60 мер поддержки участников СВО - РИА Новости, 02.05.2024
В Тульской области действует порядка 60 мер поддержки участников СВО
Порядка 60 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей действует в Тульской области, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:08
2024-05-02T14:08
специальная военная операция на украине
общество
жилье
тульская область
россия
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 60 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей действует в Тульской области, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Речь идёт о самом главном приоритете – это поддержка участников, наших парней, которые принимают участие в специальной военной операции, и членов их семей. Оказываем в полном объёме социальную, психологическую, медицинскую помощь, решаем хозяйственно-бытовые вопросы различного уровня. На сегодняшний момент в регионе действует порядка 60 мер поддержки", - сказал Дюмин. Он отметил, что в регионе проводят мероприятия по улучшению жилищных условий семей участников спецоперации, которые стояли в очереди. Им во внеочередном порядке выделяются жилищные сертификаты. Также жилищные сертификаты выдаются молодым семьям. "Это федеральная программа, но мы сделали региональный компонент, и семьи до 35 лет также обеспечиваются жильём вне очереди и в кратчайшие сроки", - уточнил губернатор. Дюмин подчеркнул, что застройщики в регионе вышли с инициативой создания фонда жилья для тех, кто "по тем или иным причинам не попадают под меры поддержки или требуют дополнительной бумажной волокиты". На сегодняшний день под такие цели выделят порядка 50 квартир, которые будут отремонтированы и обеспечены мебелью.
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общество, жилье, тульская область, россия, алексей дюмин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин
В Тульской области действует порядка 60 мер поддержки участников СВО

Тульский губернатор сообщил о порядка 60 мерах поддержки бойцов СВО в регионе

© Фото : пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин провожает мобилизованных туляков в зону СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провожает мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : пресс-службы правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провожает мобилизованных туляков в зону СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Порядка 60 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей действует в Тульской области, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Речь идёт о самом главном приоритете – это поддержка участников, наших парней, которые принимают участие в специальной военной операции, и членов их семей. Оказываем в полном объёме социальную, психологическую, медицинскую помощь, решаем хозяйственно-бытовые вопросы различного уровня. На сегодняшний момент в регионе действует порядка 60 мер поддержки", - сказал Дюмин.
Он отметил, что в регионе проводят мероприятия по улучшению жилищных условий семей участников спецоперации, которые стояли в очереди. Им во внеочередном порядке выделяются жилищные сертификаты. Также жилищные сертификаты выдаются молодым семьям.
"Это федеральная программа, но мы сделали региональный компонент, и семьи до 35 лет также обеспечиваются жильём вне очереди и в кратчайшие сроки", - уточнил губернатор.
Дюмин подчеркнул, что застройщики в регионе вышли с инициативой создания фонда жилья для тех, кто "по тем или иным причинам не попадают под меры поддержки или требуют дополнительной бумажной волокиты". На сегодняшний день под такие цели выделят порядка 50 квартир, которые будут отремонтированы и обеспечены мебелью.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеТульская областьРоссияАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
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