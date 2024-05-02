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Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе - РИА Новости, 02.05.2024
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12:22 02.05.2024 (обновлено: 12:23 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/peskov-1943443594.html
Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе
Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе - РИА Новости, 02.05.2024
Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе
Повестка дня на следующей неделе у президента РФ Владимира Путина будет напряжённой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:22
2024-05-02T12:23
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Повестка дня на следующей неделе у президента РФ Владимира Путина будет напряжённой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что Путин в четверг работает в Ново-Огарево."Подготовка к предстоящим мероприятиям в следующую неделю, достаточно такая повестка дня напряженная", - сказал Путин, говоря о рабочем графике президента в четверг.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе

Песков: повестка дня на следующей неделе у Путина будет напряженной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Повестка дня на следующей неделе у президента РФ Владимира Путина будет напряжённой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин в четверг работает в Ново-Огарево.
«
"Подготовка к предстоящим мероприятиям в следующую неделю, достаточно такая повестка дня напряженная", - сказал Путин, говоря о рабочем графике президента в четверг.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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