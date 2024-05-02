https://ria.ru/20240502/peskov-1943443594.html

Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе

Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе - РИА Новости, 02.05.2024

Песков рассказал о повестке дня президента на следующей неделе

Повестка дня на следующей неделе у президента РФ Владимира Путина будет напряжённой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:22

2024-05-02T12:22

2024-05-02T12:23

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Повестка дня на следующей неделе у президента РФ Владимира Путина будет напряжённой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что Путин в четверг работает в Ново-Огарево."Подготовка к предстоящим мероприятиям в следующую неделю, достаточно такая повестка дня напряженная", - сказал Путин, говоря о рабочем графике президента в четверг.

https://ria.ru/20240502/inauguratsiya-1943414239.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков