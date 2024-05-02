https://ria.ru/20240502/pavodok-1943403831.html
В Приамурье скорректировали прогноз о пике паводка в Белогорске
В Приамурье скорректировали прогноз о пике паводка в Белогорске - РИА Новости, 02.05.2024
В Приамурье скорректировали прогноз о пике паводка в Белогорске
Амурский гидрометцентр скорректировал в меньшую сторону прогноз о прохождении пика паводка возле Белогорска Амурской области, подъем уровня реки Томь ожидается... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:43
2024-05-02T08:43
2024-05-02T08:43
белогорск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Амурский гидрометцентр скорректировал в меньшую сторону прогноз о прохождении пика паводка возле Белогорска Амурской области, подъем уровня реки Томь ожидается в четверг до 310 сантиметров, сообщил мэр города Станислав Мелюков в Telegram-канал. "По подтоплению – отбой. Амурский ЦГМС отменил свой прогноз об уровне 300-350 сантиметров и утром прислал новый – пик паводка будет сегодня, подъем до 310 сантиметров. На 10.00 (04.00 мск) уровень составил 298 сантиметров", - написал глава города. 28 апреля, по данным регионального главка МЧС, водность реки Томь была выше нормы на 0,4–1,9 метра, и уровень воды рос по всему течению реки. Ожидалось достижения уровней рек до отметок неблагоприятного явления. Для мониторинга ситуации в Белогорский муниципальный округ отправились спасатели. Жителей предупредили о возможном затоплении дач в районе Междуречье и озера Старица. "Вместе с тем, город был готов к критическим значениям, и теперь можно сказать, что тренировка удалась", - подчеркнул мэр. Ранее Мелюков уточнял, что дачи в Междуречье начинает топить при уровне 330-340 сантиметров. Проблемы для города Белогорска начинаются с 320 сантиметров, в 2021 году во время паводка было 523 сантиметра.
https://ria.ru/20240502/amur-1943392727.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Белогорск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Приамурье скорректировали прогноз о пике паводка в Белогорске
Мэр Мелюков: пик паводка у Белогорска ожидается 2 мая с подъемом воды до 310 см