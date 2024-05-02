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В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648 - РИА Новости, 02.05.2024
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07:54 02.05.2024 (обновлено: 08:09 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pavodok-1943400127.html
В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648
В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648 - РИА Новости, 02.05.2024
В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648
В Курганской области ко 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T07:54
2024-05-02T08:09
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Курганской области ко 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным на 1 мая, число затопленных жилых домов в Курганской области составляло 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог."По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский, Белозерский и Курган) в шести населенных пунктах от воды освободилось 60 жилых, 145 дачных домов и 51 приусадебный участок, отмечает ведомство.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля.
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия
В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648

МЧС: в Курганской области остаются затопленными 648 жилых и 6628 дачных домов

© Фото : Шумков/TelegramПоследствия паводка в Курганской области
Последствия паводка в Курганской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Шумков/Telegram
Последствия паводка в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Курганской области ко 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным на 1 мая, число затопленных жилых домов в Курганской области составляло 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог.
"По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский, Белозерский и Курган) в шести населенных пунктах от воды освободилось 60 жилых, 145 дачных домов и 51 приусадебный участок, отмечает ведомство.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля.
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ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Россия
 
 
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