https://ria.ru/20240502/pavodok-1943400127.html

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648 - РИА Новости, 02.05.2024

В Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 648

В Курганской области ко 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:54

2024-05-02T07:54

2024-05-02T08:09

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940885381_0:194:1280:914_1920x0_80_0_0_773d3465ad641b95f11cc09400829e0c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Курганской области ко 2 мая число подтопленных жилых домов снизилось до 648, остаются подтопленными 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным на 1 мая, число затопленных жилых домов в Курганской области составляло 708, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог."По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский, Белозерский и Курган) в шести населенных пунктах от воды освободилось 60 жилых, 145 дачных домов и 51 приусадебный участок, отмечает ведомство.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля.

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия