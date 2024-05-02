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В Оренбургской области освободились от воды более 700 домов

В Оренбургской области освободились от воды более 700 домов - РИА Новости, 02.05.2024

В Оренбургской области освободились от воды более 700 домов

Более 700 жилых домов и 1,2 тысячи приусадебных участков освободились от воды в Оренбургской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:21

2024-05-02T07:21

2024-05-02T07:28

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

происшествия

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УФА, 2 мая - РИА Новости. Более 700 жилых домов и 1,2 тысячи приусадебных участков освободились от воды в Оренбургской области, сообщила пресс-служба МЧС России."За сутки от воды освободились 715 жилых домов и 1255 приусадебных участков, остаются подтопленными 5257 и 9334 соответственно", - говорится в сообщении.

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