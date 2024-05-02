https://ria.ru/20240502/operatsiya-1943479184.html

В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик

В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик - РИА Новости, 02.05.2024

В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик

Врачи в арктическом селе Оленек в Якутии успешно провели операцию по извлечению из бронхов подростка случайно проглоченного канцелярского гвоздика, сообщила... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:12

2024-05-02T14:12

2024-05-02T14:12

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/31/1492073142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3343804d578919e41104a2ab1bfb2cf.jpg

ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Врачи в арктическом селе Оленек в Якутии успешно провели операцию по извлечению из бронхов подростка случайно проглоченного канцелярского гвоздика, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф министерства здравоохранения республики. "Первого мая медицинская бригада РЦМК вылетела в арктическое село Оленек, где подросток взял в рот канцелярский гвоздик и случайно вдохнул его в легкие. Рентген снимок грудной клетки показал, что канцелярский гвоздик находится в левом главном бронхе. Уникальная эндоскопическая операция по извлечению инородного тела из легких подростка проводилась медицинской бригадой РЦМК в Оленекской центральной районной больнице и была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в бригаду вошли врач-эндоскопист Владислав Протодьяконов, врач анестезиолог-реаниматолог Дьулустан Павлов и фельдшер Александр Анисимов. "Республиканский центр медицины катастроф несет службу круглосуточно-круглогодично и медицинские бригады готовы прилететь на помощь в любой уголок нашей необъятной республики", - добавили в центре.

https://ria.ru/20240428/glina-1942937884.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия