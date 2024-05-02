https://ria.ru/20240502/operatsiya-1943479184.html
В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик
В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик - РИА Новости, 02.05.2024
В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик
Врачи в арктическом селе Оленек в Якутии успешно провели операцию по извлечению из бронхов подростка случайно проглоченного канцелярского гвоздика, сообщила... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:12
2024-05-02T14:12
2024-05-02T14:12
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Врачи в арктическом селе Оленек в Якутии успешно провели операцию по извлечению из бронхов подростка случайно проглоченного канцелярского гвоздика, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф министерства здравоохранения республики. "Первого мая медицинская бригада РЦМК вылетела в арктическое село Оленек, где подросток взял в рот канцелярский гвоздик и случайно вдохнул его в легкие. Рентген снимок грудной клетки показал, что канцелярский гвоздик находится в левом главном бронхе. Уникальная эндоскопическая операция по извлечению инородного тела из легких подростка проводилась медицинской бригадой РЦМК в Оленекской центральной районной больнице и была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в бригаду вошли врач-эндоскопист Владислав Протодьяконов, врач анестезиолог-реаниматолог Дьулустан Павлов и фельдшер Александр Анисимов. "Республиканский центр медицины катастроф несет службу круглосуточно-круглогодично и медицинские бригады готовы прилететь на помощь в любой уголок нашей необъятной республики", - добавили в центре.
https://ria.ru/20240428/glina-1942937884.html
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россия, происшествия
В Якутии врачи извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик
Врачи в Якутии успешно извлекли из легких подростка канцелярский гвоздик
ЯКУТСК, 2 мая - РИА Новости. Врачи в арктическом селе Оленек в Якутии успешно провели операцию по извлечению из бронхов подростка случайно проглоченного канцелярского гвоздика, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф министерства здравоохранения республики.
«
"Первого мая медицинская бригада РЦМК вылетела в арктическое село Оленек, где подросток взял в рот канцелярский гвоздик и случайно вдохнул его в легкие. Рентген снимок грудной клетки показал, что канцелярский гвоздик находится в левом главном бронхе. Уникальная эндоскопическая операция по извлечению инородного тела из легких подростка проводилась медицинской бригадой РЦМК в Оленекской центральной районной больнице и была выполнена успешно, без осложнений, подросток в стабильном состоянии получает необходимую медицинскую помощь и реабилитацию по месту жительства", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в бригаду вошли врач-эндоскопист Владислав Протодьяконов, врач анестезиолог-реаниматолог Дьулустан Павлов и фельдшер Александр Анисимов.
"Республиканский центр медицины катастроф несет службу круглосуточно-круглогодично и медицинские бригады готовы прилететь на помощь в любой уголок нашей необъятной республики", - добавили в центре.