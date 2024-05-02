https://ria.ru/20240502/opasnost-1943436442.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Объявленная в Белгородской области опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:55

2024-05-02T11:55

2024-05-02T12:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Объявленная в Белгородской области опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону.Сообщение о запуске сигнала угрозы атаки БПЛА было в 11.07 мск, спустя 44 минуты тревогу отменили."РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность