https://ria.ru/20240502/opasnost-1943395705.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:50

2024-05-02T05:50

2024-05-02T05:53

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

вооруженные силы рф

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590573_0:245:3049:1960_1920x0_80_0_0_04849b0c7d644e1befbcfe0cf7678033.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки объявляли в регионе в среду в 22.15 мск."Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)