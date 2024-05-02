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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:50
2024-05-02T05:50
2024-05-02T05:53
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
россия
вооруженные силы рф
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки объявляли в регионе в среду в 22.15 мск."Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
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воронежская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Губернатор: в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников