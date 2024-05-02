https://ria.ru/20240502/opasnost-1943395490.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 02.05.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области спустя шесть часов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:38

2024-05-02T05:38

2024-05-02T05:45

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

игорь артамонов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области спустя шесть часов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 23.09 мск."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, игорь артамонов