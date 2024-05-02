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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 02.05.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области спустя шесть часов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:38
2024-05-02T05:38
2024-05-02T05:45
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
игорь артамонов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области спустя шесть часов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду в 23.09 мск."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал губернатор.
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липецкая область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Губернатор: в Липецкой области отменили воздушную опасность