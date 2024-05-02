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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя 7,5 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:35
2024-05-02T05:35
2024-05-02T05:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
роман старовойт
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя 7,5 часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в среду в 21.55 мск. Позднее над Обоянским районом сбили украинский беспилотник самолетного типа, в результате атаки повреждены линии электропередачи, в поселке Поныри нет света."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников