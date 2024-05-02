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В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин - РИА Новости, 02.05.2024
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12:18 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ograblenie-1943442048.html
В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин
В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин - РИА Новости, 02.05.2024
В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин
Двое мужчин похитили ювелирные украшения из магазина города Узловая Тульской области, возбуждено дело по статье о разбое, грабителей разыскивают, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:18
2024-05-02T12:18
происшествия
узловая
тульская область
россия
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РЯЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое мужчин похитили ювелирные украшения из магазина города Узловая Тульской области, возбуждено дело по статье о разбое, грабителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. По словам собеседника, инцидент произошел 29 апреля около 19.30 мск в городе Узловая. "Двое мужчин зашли в помещение ювелирного магазина и похитили ювелирные украшения", - сообщил собеседник, не уточнив стоимость похищенного. По его словам, магазин в это время работал. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Проводятся мероприятия по установлению личностей совершивших нападение и их местонахождения.
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происшествия, узловая, тульская область, россия
Происшествия, Узловая, Тульская область, Россия
В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин

В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин, их разыскивают

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника полиции
Нашивка на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Нашивка на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое мужчин похитили ювелирные украшения из магазина города Узловая Тульской области, возбуждено дело по статье о разбое, грабителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По словам собеседника, инцидент произошел 29 апреля около 19.30 мск в городе Узловая.
"Двое мужчин зашли в помещение ювелирного магазина и похитили ювелирные украшения", - сообщил собеседник, не уточнив стоимость похищенного.
По его словам, магазин в это время работал. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Проводятся мероприятия по установлению личностей совершивших нападение и их местонахождения.
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