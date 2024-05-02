https://ria.ru/20240502/ograblenie-1943442048.html

В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин

В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин - РИА Новости, 02.05.2024

В Тульской области двое мужчин ограбили ювелирный магазин

Двое мужчин похитили ювелирные украшения из магазина города Узловая Тульской области, возбуждено дело по статье о разбое, грабителей разыскивают, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:18

2024-05-02T12:18

2024-05-02T12:18

происшествия

узловая

тульская область

россия

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РЯЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Двое мужчин похитили ювелирные украшения из магазина города Узловая Тульской области, возбуждено дело по статье о разбое, грабителей разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. По словам собеседника, инцидент произошел 29 апреля около 19.30 мск в городе Узловая. "Двое мужчин зашли в помещение ювелирного магазина и похитили ювелирные украшения", - сообщил собеседник, не уточнив стоимость похищенного. По его словам, магазин в это время работал. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Проводятся мероприятия по установлению личностей совершивших нападение и их местонахождения.

https://ria.ru/20240331/vory-1936972614.html

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происшествия, узловая, тульская область, россия